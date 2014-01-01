Доставка и самовывоз

Зона доставки Мелкая техника (ноутбуки, тостеры) Средняя (телевизоры) Крупная (холодильники, стиралки) в пределах МКАД 290 Р 490 Р 590 Р 5 км от МКАД 410 Р 610 Р 710 Р 10 км от МКАД 530 Р 730 Р 830 Р 15 км от МКАД 670 Р 870 Р 970 Р 20 км от МКАД 890 Р 1090 Р 1190 Р 25 км от МКАД 1040 Р 1240 Р 1340 Р 35 км от МКАД 1440 Р 1640 Р 1740 Р 45 км от МКАД 1940 Р 2140 Р 2240 Р 55 км от МКАД 2440 Р 2640 Р 2740 Р

Километраж считается не по прямой, а по дорогам

самовывоз

Обращаем ваше внимание, что на некоторые товары распространяется платный самовывоз. Стоимость этой услуги выводится на странице каждого товара и при оформлении заказа — никаких сюрпризов.

доставка

Доставляем по Москве и Московской области.

Цены от 290 рублей в зависимости от категории товара и при наличии лифта.



Точная стоимость доставки будет известна в течение оформления заказа, сразу как вы укажите адрес. Привозим, обычно, на следующий день.



При оформлении заказа вы можете выбрать удобный для вас интервал получения: в течение дня или утро-день / день-вечер (только внутри МКАД, из-за утренних и вечерних трудностей московской логистики).



А вот если у вас нет лифта, узкие проемы, и в заказе у вас холодильник, две плазмы, стиральная машина и четыре УПСа, и везти это все надо еще и за Тридевять Земель, то, как вы понимаете, стоимость такой доставки будет отличаться от приведенных выше цифр. Поэтому, во избежание недоразумений, после оформления заказа с вами свяжется представитель логистического департамента для согласования всех деталей доставки.



Именно поэтому мы просим вас регистрироваться по номеру телефона, а не для спама.

подъем на этаж

Подъём техники до квартиры осуществляется только в заводской упаковке, при наличии дверных проёмов, позволяющих осуществить занос.



Стоимость подъема:

Подъем товара на этаж рассчитывается и оплачивается

отдельно от заказа, на месте, наличными

Доставка не осуществляется:

— если проезд к месту передачи товара невозможен на расстояние менее чем 100 метров;

— отсутствует возможность парковки из-за запрещающих знаков.



Занос в квариру техники осуществляется не далее 2 метров от входной двери.



Занос крупной техники (холодильник, стиральная, посудомоечная машин, плиты) на кухню или ванную и установка (без подключения) на подготовленное место при условии, что техника проходит в дверные проёмы без дополнительной подготовки, стоит 200 рублей.





Чтобы все были спокойны, по телефону мы еще раз уточним все детали по подъему и заносу бытовой техники в квартиру.









