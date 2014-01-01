Доставка и самовывоз
|Зона доставки
|Мелкая техника (ноутбуки, тостеры)
|Средняя (телевизоры)
|Крупная (холодильники, стиралки)
|в пределах МКАД
|290 Р
|490 Р
|590 Р
|5 км от МКАД
|410 Р
|610 Р
|710 Р
|10 км от МКАД
|530 Р
|730 Р
|830 Р
|15 км от МКАД
|670 Р
|870 Р
|970 Р
|20 км от МКАД
|890 Р
|1090 Р
|1190 Р
|25 км от МКАД
|1040 Р
|1240 Р
|1340 Р
|35 км от МКАД
|1440 Р
|1640 Р
|1740 Р
|45 км от МКАД
|1940 Р
|2140 Р
|2240 Р
|55 км от МКАД
|2440 Р
|2640 Р
|2740 Р
Километраж считается не по прямой, а по дорогам
самовывоз
Обращаем ваше внимание, что на некоторые товары распространяется платный самовывоз. Стоимость этой услуги выводится на странице каждого товара и при оформлении заказа — никаких сюрпризов.
доставка
Доставляем по Москве и Московской области.
Цены от 290 рублей в зависимости от категории товара и при наличии лифта.
Точная стоимость доставки будет известна в течение оформления заказа, сразу как вы укажите адрес. Привозим, обычно, на следующий день.
При оформлении заказа вы можете выбрать удобный для вас интервал получения: в течение дня или утро-день / день-вечер (только внутри МКАД, из-за утренних и вечерних трудностей московской логистики).
А вот если у вас нет лифта, узкие проемы, и в заказе у вас холодильник, две плазмы, стиральная машина и четыре УПСа, и везти это все надо еще и за Тридевять Земель, то, как вы понимаете, стоимость такой доставки будет отличаться от приведенных выше цифр. Поэтому, во избежание недоразумений, после оформления заказа с вами свяжется представитель логистического департамента для согласования всех деталей доставки.
Именно поэтому мы просим вас регистрироваться по номеру телефона, а не для спама.
подъем на этаж
Подъём техники до квартиры осуществляется только в заводской упаковке, при наличии дверных проёмов, позволяющих осуществить занос.
Стоимость подъема:
Подъем товара на этаж рассчитывается и оплачивается
отдельно от заказа, на месте, наличными
Доставка не осуществляется:
— если проезд к месту передачи товара невозможен на расстояние менее чем 100 метров;
— отсутствует возможность парковки из-за запрещающих знаков.
Занос в квариру техники осуществляется не далее 2 метров от входной двери.
Занос крупной техники (холодильник, стиральная, посудомоечная машин, плиты) на кухню или ванную и установка (без подключения) на подготовленное место при условии, что техника проходит в дверные проёмы без дополнительной подготовки, стоит 200 рублей.
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