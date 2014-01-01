Доставка и самовывоз

Зона доставкиМелкая техника (ноутбуки, тостеры)Средняя (телевизоры)Крупная (холодильники, стиралки)
в пределах МКАД290 Р490 Р590 Р
5 км от МКАД410 Р610 Р710 Р
10 км от МКАД530 Р730 Р830 Р
15 км от МКАД670 Р870 Р970 Р
20 км от МКАД890 Р1090 Р1190 Р
25 км от МКАД1040 Р1240 Р1340 Р
35 км от МКАД1440 Р1640 Р1740 Р
45 км от МКАД1940 Р2140 Р2240 Р
55 км от МКАД2440 Р2640 Р2740 Р

Километраж считается не по прямой, а по дорогам

самовывоз

Обращаем ваше внимание, что на некоторые товары распространяется платный самовывоз. Стоимость этой услуги выводится на странице каждого товара и при оформлении заказа — никаких сюрпризов.

доставка

Доставляем по Москве и Московской области.
Цены от 290 рублей в зависимости от категории товара и при наличии лифта.

Точная стоимость доставки будет известна в течение оформления заказа, сразу как вы укажите адрес. Привозим, обычно, на следующий день.

При оформлении заказа вы можете выбрать удобный для вас интервал получения: в течение дня или утро-день / день-вечер (только внутри МКАД, из-за утренних и вечерних трудностей московской логистики).

А вот если у вас нет лифта, узкие проемы, и в заказе у вас холодильник, две плазмы, стиральная машина и четыре УПСа, и везти это все надо еще и за Тридевять Земель, то, как вы понимаете, стоимость такой доставки будет отличаться от приведенных выше цифр. Поэтому, во избежание недоразумений, после оформления заказа с вами свяжется представитель логистического департамента для согласования всех деталей доставки.

Именно поэтому мы просим вас регистрироваться по номеру телефона, а не для спама.

подъем на этаж

Подъём техники до квартиры осуществляется только в заводской упаковке, при наличии дверных проёмов, позволяющих осуществить занос.

Стоимость подъема:

Подъем товара на этаж рассчитывается и оплачивается
отдельно от заказа, на месте, наличными

Доставка не осуществляется:
— если проезд к месту передачи товара невозможен на расстояние менее чем 100 метров;
— отсутствует возможность парковки из-за запрещающих знаков.

Занос в квариру техники осуществляется не далее 2 метров от входной двери.

Занос крупной техники (холодильник, стиральная, посудомоечная машин, плиты) на кухню или ванную и установка (без подключения) на подготовленное место при условии, что техника проходит в дверные проёмы без дополнительной подготовки, стоит 200 рублей.

Чтобы все были спокойны, по телефону мы еще раз уточним все детали по подъему и заносу бытовой техники в квартиру.





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